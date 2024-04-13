Рустам Минниханов встретился со студентами из Татарстана в Высшей школе экономики

В ходе своей рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, посетил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

На встрече со студентами, приехавшими из Татарстана, он подчеркнул важность сохранения родных языков и рассказал о поддержке молодежи в республике. Рустам Минниханов осмотрел кампус университета, а затем встретился со студентами. Он поделился своими впечатлениями после экскурсии и ответил на вопросы студентов.

На данный момент в НИУ ВШЭ обучаются более 44 тысяч человек, в их числе 646 выходцев из Республики Татарстан. В 2017 году при университете по инициативе студентов был создан «Клуб Татарской Молодежи НИУ ВШЭ — ТатарIn». Сейчас в клубе состоит 230 студентов.

Во время встречи Рустам Минниханов рассказал о привлекательности татарстанских вузов наравне с крупными федеральными учебными заведениями. Студенты интересовались программами поддержки молодежи в Татарстане. Глава республики отметил, что для молодежи важны образование, комфортная и качественная среда, а также создание рабочих мест с достойной зарплатой.

Кроме того, была поднята тема важности знания родных языков. Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия — многонациональная страна, и только в Татарстане проживает 170 национальностей. Для сохранения языка важна семья, где дома должны говорить на языке матери.

В завершение встречи Рустам Минниханов отметил, что будет рекомендовать руководителям предприятий приезжать в университеты Москвы и встречаться со студентами из Татарстана. Это, по его убеждению, будет полезно в поисках высококвалифицированных специалистов.

Ранее раис республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с губернатором китайской провинции Цзилинь господином Ху Юйтином. Глава республики поблагодарил губернатора за теплый прием и познавательную программу, организованную для делегации Татарстана, которая позволила изучить промышленный и экономический потенциал провинции.

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Разиль Самигуллин