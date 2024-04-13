Шестой матч полуфинала КХЛ: «Автомобилист» принимает «Металлург»

Сегодня в Екатеринбурге пройдет единственный матч 1/2 финала Кубка Гагарина между екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

Счет в серии 3:2 в пользу «Магнитки». Если подопечные Андрея Разина победят, то они выйдут в финал плей-офф, где встретится с «Локомотивом». Если же победит «Автомобилист», то серия переедет в Магнитогорск, где команды сыграют решающий седьмой матч.

Напомним, что ярославцы «всухую» обыграли челябинский «Трактор» и первыми вышли в финал Кубка Гагарина сезона 2023/2024.



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Олег Исаков