В Оренбургской области пострадавшим от паводка выплатили более 120 млн рублей

Пострадавшим от весеннего паводка жителям Оренбургской области выплатили свыше 120,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Всего было принято 192 813 заявлений от жителей, пострадавших в результате весеннего паводка. По этим заявлениям уже выплачено более 120,6 млн рублей, сообщили в оперативных службах Оренбургской области.

В частности, 5 942 человека получили выплаты в размере 20 тысяч рублей на общую сумму 118 млн 840 тысяч рублей. Еще 36 человек получили выплаты в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что в Орске вода ушла с территорий 1,2 тысячи домов, в городе остаются подтопленными более 3,8 тыс. индивидуальных и 105 многоквартирных домов. При этом, ущерб от паводка составил порядка 40 млрд рублей, о чем заявил губернатор Оренбургской области.

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Олег Исаков