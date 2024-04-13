В Орске вода ушла с территорий 1,2 тысячи домов

В пресс-службе администрации Орска сообщили, что в городе остаются подтопленными более 3,8 тыс. индивидуальных и 105 многоквартирных домов. За сутки вода ушла с территорий 1,2 тыс. домов.

Ситуация в городе остается сложной, но власти продолжают работу по ликвидации последствий паводка.

Напомним, ранее губернатор Оренбургской области оценил ущерб от паводка в 40 млрд рублей. Уровень воды в городе Орске находится на примерной отметке 731 см.

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Олег Исаков