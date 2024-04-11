Губернатор Оренбургской области оценил ущерб от паводка в 40 млрд рублей

Ущерб от весеннего паводка в Оренбургской области может превысить 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.

Напомним, что в городе Орске — Оренбургской области — в результате паводков прорвало местную дамбу, из-за чего в регионе началось наводнение.

Кроме того, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, дамба в Орске — земляной вал, она не стоит 1 млрд рублей.

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Олег Исаков