Более 3,7 млрд рублей будет направлено на реконструкцию инфраструктуры Международного аэропорта Казань

Правительство России приняло решение выделить более 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию Международного аэропорта Казань. Эти средства будут направлены из резервного фонда правительства. Часть средств на реконструкцию будет направлена из регионального бюджета.

Планируется, что до 1 октября в аэропорту будет реконструирован перрон, который сможет одновременно принимать 33 широкофюзеляжных самолета. Необходимость реконструкции аэропорта связана с тем, что в 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС. Казань определена местом проведения встречи глав государств БРИКС.

Напомним, на территории АО «Международный аэропорт Казань имени Г.М. Тукая планируют построить парковку в районе здания «ШТАБ». На территории обновят асфальтное покрытие, внесут изменения в системы трубопровода, добавят камеры видеонаблюдения, а также установят дополнительные системы освещения. На работы выделяют 140 дней с момента подписания договора.

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Разиль Самигуллин