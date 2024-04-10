Казанский аэропорт построит парковку за 20 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

На территории АО «Международный аэропорт «Казань» имени Г.М. Тукая планируют построить парковку в районе здания «ШТАБ».

На территории аэропорта обновят асфальтное покрытие, внесут изменения в системы трубопровода, добавят камеры видеонаблюдения, а также установят дополнительные системы освещения. На работы выделяют 140 дней с момента подписания договора.

Кроме того, «Реальному времени» стало известно, что на благоустройство территории аэропорта потратят более 56 млн рублей. Еще 5,9 млн планируют потратить на наружные сети канализации и ливневки, более 3 млн рублей уйдет на систему охранного телевидения и 10,3 млн на наружные сети электроснабжения. Помимо этого 18,7 млн рублей потребует комплексная автоматизированная парковочная система. В общей сложности на все работы заложили в бюджет 120 млн рублей.

Бесплатную воду в аэропорт так и не завезли. Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» рассказало, что казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая вложит 7,5 млн рублей в закупку соков, газировки, минералки, чая и чипсов. При этом с территории аэропорта исчезли кулеры с питьевой водой.

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Олег Исаков