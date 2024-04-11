«Пробили» даже генерала»: за что посадили организатора «татарского глаза бога»

Бывший охранник тюрьмы сел на год и три месяца в колонию за раскрытие чужих данных. Те силовики, кто ему их передавал, не установлены…

«Мой доход достигал 320 тысяч рублей в месяц, подчиненные получали до 180», — признался следователям Татарстана отец пятерых детей Сергей Герасимов, ставший теневым магнатом в сфере торговли данными о чужих доходах и имуществе. Согласно приговору, команда казанских и заинских «менеджеров» с 2017 года успела передать банковские, коммерческие и налоговые тайны 720 граждан и компаний со всей страны, включая АО из Чечни и одну из клиник РЖД. Но это лишь верхушка айсберга: как выяснило «Реальное время», до суда не дошли еще 4 тысячи вскрытых фактов о «пробиве» чужих судимостей, сведений о действующих сотрудниках силовых органов и пациентах наркодиспансеров, о родственных связях и пересечениях границ. Как Герасимов строил бизнес и пытался купить свободу благотворительностью — в нашем материале.

«Советский» нефтяник начал с торговли продуктами



Сергею Герасимову — 48. У него пятеро сыновей. На матери первенца женат не был, с женой и матерью четырех детей развелся после задержания. О его истории можно снимать кино.

Родился будущий лидер криминального рынка информации в поселке Новый Зай, но вскоре переехал с матерью в город Советский Ханты-Мансийского автономного округа. После девяти классов поступил в нефтяной техникум, на факультет разработки нефтяных и газовых месторождений. Параллельно с учебой подрабатывал на покупке и доставке продуктов питания. Семья нуждалась в деньгах, и Герасимов занялся своим бизнесом — возил продукты из Екатеринбурга в Советский для перепродажи с наценкой, причем уже в 20 лет был начальником для нескольких человек. А потом ушел в армию.

Срочную службу проходил «в охране тюремных зон и лагерей Свердловской области». После остался в Екатеринбурге, но еще продолжал возить продукты питания в город Советский на продажу. Свой месячный доход в тот период на допросе оценивал в 60 тысяч рублей.

Со слов Герасимова, незаконной деятельностью он начал заниматься почти 10 лет назад, в Москве. Скрин со страницы в соцсетях. скрин со страницы в соцсетях

В 2008-м открыл в Ханты-Мансийском округе свое агентство недвижимости «Специализированная организация по размещению заказов «Санктъ». Начал в одиночку, но уже через несколько лет под его началом работало около 30 риелторов, менеджеров, художников, дизайнеров и рабочих. Самым крупным заказчиком была райадминистрация в городе Советский (28 контрактов на 36,5 млн рублей). «Для продвижения я подавал рекламу в газеты и журналы, устанавливал баннеры. Открыл офис еще и в Югорске. Мой ежемесячный доход составлял 100 тысяч рублей, и я решил выпускать свой собственный журнал «Санктъ», — вспоминал бизнесмен на допросе.

В 2013-м семья переехала в Воронеж, где свое дело пришлось начинать почти с нуля. ООО «Юкас» Герасимова также работало в сфере недвижимости, но занималось услугами по предоставлению адресной информации об объектах, сведений из Росреестра, включая выписки из ЕГРН, а также данных из БТИ и выписок из домовых книг — эти сведения директор и его единственный подчиненный заказывали в неких партнерских компаниях.

Через год в поиске новых клиентов Герасимов перебрался в Москву и именно там, по его словам, почувствовал спрос на те сведения, которые официальным путем не получишь. Людей интересовала конфиденциальная информация об активах партнеров и конкурентов — счетах в банках, движении средств по ним, сделках с недвижимостью и доходах от них. Подобные запросы может сделать любой гражданин, но лишь в отношении себя самого. Изучив проблему, Герасимов нашел решение — предложения в Сети и мессенджерах о передаче тайных сведений из закрытых баз за вознаграждение.

Всех своих бывших работников на следствии бизнесмен вспомнить не смог. Скрин видео со страницы Заинского суда «ВКонтакте». скрин со страницы Заинского горсуда ВКонтакте

«У меня появился дополнительный доход от этой незаконной деятельности около 150 тысяч в месяц. При этом «Юкас» продолжал работу, и напарнику в Воронеже я ни о чем не говорил», — делился на следствии бизнесмен. С его слов, получая и перепродавая информацию, с ее «поставщиками» и покупателями он ни разу не встречался. Хотя исправно оплачивал услуги первых (12 тысяч за данные базы ФНС и 10 тысяч за выписки из банка) и получал деньги (добавляя к «себестоимости» 3 тысячи сверху) от вторых. Перечисления шли на карты и виртуальные кошельки. «Клиенты были из разных регионов России», — вспоминал «посредник».

Кол-центр в гостинице и сделка с прокурором Заинска

В ноябре 2015-го Герасимов перевез семью на историческую родину — в Заинск, в Татарстан, где проживали его отец и двоюродный брат. Оставить незаконный бизнес не захотел, напротив, с учетом накоплений пожелал расширить сферу деятельности — арендовать офис и нанять подчиненных. Параллельно с этим, как признавался бизнесмен, он решил создать совершенно законный, посреднический сайт, через который клиенты могли бы получать выписки из Росреестра, ЕГРН, БТИ и внутридомовых книг — то есть те данные, которые госорганы предоставляют открыто по запросу граждан.

Со слов Герасимова, назывался тот сайт «Аспион», и его услугами пользовались риелторы, сотрудники управляющих компаний, ТСЖ из разных регионов России. За работоспособность сайта отвечал знакомый программист, который о другой стороне бизнеса своего шефа и партнера ничего не знал.

В 2017-м планы по расширению были реализованы. Герасимов арендовал офис в здании гостиницы «Зай» на улице Крупской, оснастил его оргтехникой, отобрал работников и раздал им заранее купленные мобильники. После чего деятельностью по добыче и продаже личной и коммерческой информации стали заниматься во главе с дипломированным нефтяником еще пять-шесть человек — текучка кадров имела место, так что всех фамилий на следствии основатель гостиничного кол-центра вспомнить не смог.

Кол-центр в гостинице «Зай» закрылся в сентябре 2021-го — после обыска силовиков из Чувашии на дому Герасимова. Скрин с «Яндекс.Карты». скрин с Яндекс.Карты

Связь с клиентами и информаторами-«партнерами» держали через мессенджеры. При этом в зависимости от запросов предоставляли за деньги и данные открытых источников, и информацию из закрытых баз. При этом речь шла не просто о передаче цифр о движении по счету либо данных об общем заработке — желающим продавали незаверенные банковские выписки, данные из баз Пенсионного фонда, включающие пенсионные отчисления и места работы указанной «жертвы».

К примеру, в 2022-м за 6 тысяч рублей команда Герасимова продавала данные о движении средств на банковских счетах юрлица, полученные от действующих сотрудников ФНС, как отмечал сам обвиняемый. Причем в 6 тысяч оценивалась информация за два квартала года. За выписку о движимом и недвижимом имуществе физлица просили 2 тысячи, за пакет «Имущество+счета» — 4 тысячи. За справку 2-НДФЛ по официальным доходам постороннего также просили 2 тысячи. Полный пакет о состоянии активов и сделках за год продавали по цене от 20 тысяч.

Чтобы обеспечить контроль за подчиненными и их сделками, основатель кол-центра воспользовался автоматизированной системой одного из коммерческих сайтов, зарегистрировался там сам и добавил каждого из сотрудников под выбранным логином и паролем. В эту базу вносились сведения о лицах и компаниях, информацию о которых запрашивали клиенты, а также данные об анонимных партнерах-поставщиках информации и доходе от сделок. А также данные о сотруднике кол-центра, который отрабатывал заявку.

Доступ к этой базе Герасимов добровольно выдал силовикам после заключения досудебного соглашения с прокурором Заинска в феврале 2023 года. Именно благодаря ей полицейские получили информацию обо всех лицах и организациях, чьи тайны стали предметом торга. Один из источников «Реального времени» утверждает: никакой предварительной оценки статуса потенциальных «жертв» заинские «менеджеры» не проводили, а потому совершенно спокойно «пробили» данные даже на казанского генерала — на предмет того, чем владеет он сам и члены его семьи.



Значительная часть сделок по продаже информации до суда не дошли. Скрин видео МВД по РТ. скрин с видео МВД по РТ

Впрочем, в дошедшем до суда уголовном деле по 720 разглашенным персоналиям и организациям руководителей силовых ведомств из Татарстана нет. Общее число сделок по продаже информации, по данным МВД Татарстана, составило 5 тысяч.

При этом часть этого массива сведений тайной не являлась, зато другие не попали в полицейское дело потому, что разглашение этих категорий информации можно квалифицировать лишь по тем статьям УК РФ, которые не подконтрольны следователям МВД. Речь идет о продаже информации о членах семьи, о наличии криминального прошлого, телефонных соединениях, о действующих сотрудниках силовых органов и т.д. При этом часть таких дел может быть возбуждена лишь по заявлению потерпевшего.

Первыми Герасимова навестили сотрудники МВД Чувашии

Чтобы еще больше расширить клиентскую базу, многодетный отец в январе 2018-го открыл свой сайт с нескромным названием ros-reestr.ru. В данный момент ресурс не работает, доменный адрес продается.

«Там рекламировал, что предоставляю услуги по «пробиву людей», выписок из Росреестра, ФНС, ПФР, сотовых операторов, сведения из МВД о судимостях и указывал контактные данные в Telegram и прайс. Также у меня был домен naidu.ru. В мае 2018-го официально зарегистрировался как индивидуальный предприниматель», — делился обвиняемый уже после заключения досудебки.

С его слов, легализация в качестве ИП требовалась для проведения законных операций по выдаче документов из государственных реестров. При этом «пробивной» коммерсант оплачивал и налоги. «Мой доход период достигал 320 тысяч рублей в месяц», — сообщал он на допросе. Причем реклама в соцсетях помогала расширять обороты, а рассылка SMS — не терять уже проверенных клиентов. Дела шли так хорошо, что в августе 2019-го Герасимов арендовал в гостинице «Зай» еще одно офисное помещение, отделившись от коллектива.

Как рассказывал позже один из работников кол-центра Тимур Хаджаев, из общего заработка шеф оставлял себе 60—70%, из остального выплачивал зарплату и премии сотрудникам. «В 2021-м моя зарплата уже составляла около 75 тысяч», — признавался этот обвиняемый уроженец Заинска, успевший переехать в один из ЖК под Казанью.

Сам Герасимов подтверждал информацию о доходах, отмечая, что новичкам платил всего 15 тысяч рублей, но чем лучше работали, тем больше получали. Самым эффективным сотрудником, похоже, считался заинский инженер Айрат Насыров, чей месячный доход от продажи информации достигал 180 тысяч. При этом руководитель следил, чтобы клиентам не грубили и не пытались увести деньги от сделок на собственные счета. За это «менеджеров» увольняли.

Выполняя соглашение с прокурором, Герасимов дал показания и против своего двоюродного брата, также успевшего поработать в кол-центре. При этом отмечал, что этот родственник давно перебрался за пределы РФ.

Обязанности бухгалтера в своем ИП предприниматель возложил на землячку Елену Некратову, переехавшую в Казань, а в качестве юриста привлекал еще одного участника группы Филюса Зиганшина. Оба на следствии также признали вину в незаконной передаче чужих налоговых и банковских тайн.

Уголовное преследование Сергея Герасимова началось в январе 2023 года. Скрин из соцсетей. скрин из соцсетей

Работу в гостинице «Зай» пришлось свернуть в сентябре 2021-го — после визита сотрудников МВД Чувашии в Заинск. Они провели обыск в доме Сергея Герасимова и изъяли технику, на которой была информация из числа той, что заинская команда незаконно разглашала за денежное вознаграждение.

Как позже выяснилось, полицейские отрабатывали заявление одного коммерсанта из Чебоксар, который сообщил, что данные о его активах узнали и решили использовать в своих целях посторонние. Когда те самые недоброжелатели чебоксарского бизнесмена попали в разработку оперов, они указали на источник ценных сведений в мессенджере, и полицейские по цепочке пришли к Герасимову. Однако к уголовной ответственности в 2021-м его привлекать в итоге не стали... По какой причине — судить сложно. Возможно, просто не смогли оценить масштаб торговли информацией.

Тем не менее именно после того обыска Герасимов закрыл гостиничный офис и предложил подчиненным с учетом риска перейти к работе на дому. Отказавшихся не было. Однако для усиления конспирации все старые сим-карты были уничтожены, взамен Хаджаев закупил новые в Казани, причем воспользовался теневыми услугами — все номера были оформлены на посторонних.

Если верить Герасимову, сам он свел к минимуму свои незаконные действия, оговорив, что будет получать от бизнеса 20% — за консультации. «С этого времени денежным оборотом стала управлять Некратова. А после ее увольнения в октябре 2022-го — Хаджаев. Однако я сохранил доступ к виртуальной базе и видел ежедневные отчеты о работе сотрудников», — рассказывал досудебщик.

Как продавцы информации благотворителями стали

По данным источников «Реального времени», по окончании своего расследования, чувашские силовики направили выделенный материал о возможном преступлении коллегам из Татарстана. Проверка началась с оперативных мероприятий, включая прослушку телефонных переговоров Герасимова. Занимались этим сотрудники ФСБ и экономической полиции МВД.

В итоге 16 января 2023-го в следователь Заинского РОВД возбудил в отношении неустановленного лица дело по признакам ч. 1 ст. 183 (сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем подкупа или иным незаконным способом). А спустя две недели к Герасимову домой пришли с новым обыском. И, кроме техники, изъяли 1000 долларов и 400 евро. С учетом небольшой тяжести преступления задерживать и избирать меру пресечения через суд Герасимову не стали.

Дело против воротилы черного рынка рассматривал новый глава Заинского суда Рамиль Бикмиев. Скрин видео пресс-службы суда. скрин видео Заинского горсуда со страницы ВКонтакте

В марте дело о заинских «пробивщиках» передали в Казань, следователям ГСУ МВД по Татарстану. К декабрю 2023-го силовики усмотрели в действиях Герасимова более тяжкий состав по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконный сбор и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в составе группы лиц из корыстной заинтересованности). Такие же обвинения были предъявлены его бывшим подчиненным — Айрату Насырову, Филюсу Зиганшину, Тимуру Хаджаеву, Елене Некратовой и Тимуру Шарифуллину. При этом последнему силовики инкриминировали два эпизода по 183-й.

По версии следствия, с 1 января 2017 года по 31 января 2023-го группа успела собрать и продать тайны в указанных сферах о 710 гражданах и организациях, а проживающий в Казани уроженец Челнов Шарифуллин помимо этого, действуя самостоятельно, распространил сведения еще в отношении 11 лиц.

В феврале 2024-го уголовные дела в отношении заключившего досудебку Сергея Герасимова и его бывших подчиненных поступили в Заинский райсуд. Все обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении материалов в особом порядке, который гарантирует наказание не более двух третей от максимального. В данном случае этот максимум составлял 5 лет лишения свободы. Отметим, особый порядок возможен лишь в случае полного признания вины.

Приговор главарю и его подручным огласили с разницей в один день. На процессе по Герасимову гособвинитель Руслан Самохин подтвердил факт выполнения обвиняемым досудебного соглашения.

Все подсудимые заявили о благотворительных взносах с целью загладить вред от преступления. Скрин с «Яндекс.Карты». скрин с Яндекс.Карты

Дело рассматривал новый председатель Заинского суда Рамиль Бикмиев. Он признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого двух малолетних детей (на момент совершения преступления малолетними были четверо из пяти сыновей Герасимова) и активное содействие раскрытию преступления. А еще — попытку загладить вред, причиненный обществу и государству: с этой целью Герасимов направил 15 тысяч рублей в центр соцзащиты «Радость» для покупки коляски нуждающемуся инвалиду. С учетом этого взноса, досудебки и раскаяния адвокат обвиняемого просил суд отпустить его, назначив лишь судебный штраф.

— Ваша честь. Свою вину я признаю. По делу нет ни одного потерпевшего. Я уже понес часть наказания. Я не имею дохода, не могу уехать на заработки. Прошу прекратить дело с назначением штрафа, — поддержал эту позицию сам Сергей Герасимов.

Однако судья Бикмиев при постановлении приговора отметил, что заглаживанием вреда указанные 15 тысяч не являются, ведь совершено преступление против общественной безопасности и общественного порядка, действиями подсудимого нарушены конституционные права граждан. В прениях представитель прокуратуры просил для Герасимова 1,5 года лишения свободы. Судья назначил наказание в 1 год и 3 месяца колонии общего режима, постановив взять осужденного под стражу в зале суда.

Кроме того, председатель суда посчитал нужным конфисковать и обратить в доход государства четыре мобильника и те самые доллары и евро, изъятые следствием при обыске у Герасимова.

Заметим, что в роли меценатов, готовясь к суду, выступили и пять других обвиняемых — передали от 15 до 50 тысяч рублей в благотворительный фонд «Теплый Заинск». А в суде попросили освободить их от уголовной ответственности путем прекращения дела и назначения судебного штрафа. Однако и рассматривающий дело этой пятерки судья Рустем Хакимов пришел к выводу о невозможности такого решения, поскольку совершенные подсудимыми действия по внесению пожертвований «не способствовали восстановлению тех законных интересов общества и государства, физических и юридических лиц, которые были нарушены» преступлением. Поэтому в данном случае благотворительность нельзя расценивать как способ уменьшения общественной опасности преступления.

В результате судья Хакимов посчитал нужным отправить в колонию общего режима четверых бывших сотрудников кол-центра: Насырова, Зиганшина и Хаджаева — на 1,5 года, а Шарифуллина по совокупности двух эпизодов преступлений — на 1 год и 7 месяцев. Что до Елены Некратовой, то ее приговорили к 1,5 года колонии, но предоставили отсрочку до достижения 14-летнего возраста младшим из ее сыновей. Сейчас ему 5.

Информацию о вынесенных решениях по первому в Татарстане дело о воротилах черного рынка информации «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Заинского горсуда. С оговоркой — оба приговора пока не вступили в силу. Сознавшиеся в преступлениях обжалуют их, полагая посадку чрезмерно суровым наказанием.

Второе дело Герасимова прекращено за мировой, но...

После вынесения приговора Герасимов с Хаджаевым могли получить еще один. Мировой судья Заинска с февраля рассматривал их дело по фактам нарушения тайны телефонных переговоров в отношении двух граждан.

По версии следствия, в июле 2022-го в гостиничный кол-центр обратился некий заказчик, запросивший информацию обо всех звонках и СМС интересующей его дамы. Силовиками установлено, что задание по поручению Герасимова принял и выполнил Хаджаев, связавшийся с неустановленным сотрудником сотовой компании. В итоге заказчик получил выписку с детализацией телефонных соединений за месяц и перечислил за незаконную услугу 1 тысячу рублей.

В суде обвинение по уголовным делам Герасимова и команды представлял старший помощник прокурора Руслан Самохин. Скрин видео пресс-службы суда. скрин видео пресс-службы Заинского суда

В октябре 2022-го такая же информация за 1 тысячу рублей была предоставлена в отношении другой потерпевшей.

Обе дамы на следствии сообщали: о нарушении своих прав узнали... от сотрудников полиции и были крайне возмущены. Обе в первую очередь заинтересованы в том, чтобы наказание за случившееся понесли те двое мужчин, что пытались отследить их частную жизнь.

На суде защита обоих обвиняемых заявила ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Потерпевшие, по данным «Реального времени», согласились на это после добровольных выплат в счет погашения морального вреда — по 10 тысяч рублей каждой. В итоге мировой суд был вынужден прекратить преследование организатора группы и его подручного.

Заметим, неустановленные сотрудники ФНС, МВД и банков, которые незаконно передавали заинской бригаде данные о третьих лицах, по результатам следствия установлены не были. Материалы в отношении них выделены в отдельное производство и направлены в Следком. И есть надежда, что на двух дошедших до суда уголовных делах история о проданных тайнах не закончится.