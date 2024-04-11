Иран планирует принять участие во всех мероприятиях в рамках БРИКС в России

Иран намерен участвовать во всех событиях в рамках БРИКС на территории России, о чем стало известно на международной конференции, посвященной российско-иранскому сотрудничеству. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, взаимодействие стран в рамках БРИКС и ШОС помогает формировать многополярный мир.

«Мы рады тому, что Российская Федерация председательствует в БРИКС, и решили на самом высоком уровне принять участие во всех соответствующих мероприятиях, которые проходят в России», — сообщил посол.

Ранее раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Исфахан — Татарстан». На нем представители двух стран обменялись опытом в социально-экономическом и промышленном развитии регионов, а также наметили области для сотрудничества между Россией и Ираном.

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Разиль Самигуллин