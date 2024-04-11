Казанский «Водоканал» взыскал с подрядчика 1,7 млн за срыв ремонта водопровода на ул. Муштари

Фото: Максим Платонов

Казанское МУП «Водоканал» обратилось с иском в Арбитражный суд Татарстана в отношении своего подрядчика — московского ООО «Адванс Констракшен». Как следует из решения арбитража, разбирательства связаны со срывом ремонта водопровода на улице Муштари в Казани. Сумма иска составила 8,3 млн рублей.

Из материалов дела следует, что «Водоканал» заключил со столичной компанией договор на проведение работ по ремонту водопровода на улице Муштари в Казани: на участке от дома 18 до дома 43 по улице Бутлерова. Сумма контракта составила 5,7 млн рублей. По условиям договора, работы должны были быть завершены через 45 дней после его подписания.

«Адванс Констракшен» работы в срок не выполнил и проигнорировал претензию «Водоканала» выплатить неустойку и расторгнуть договор. Последнее и стало поводом обратиться в арбитраж. Доказательств выполнения работ ответчик на суде не представил. При этом суд отклонил довод москвичей о том, что срыв контракта вызван действиями казанского «Водоканала», якобы те не предоставили проект проведения работ.

— От ответчика в адрес МУП «Водоканал» запросов о представлении документов или предупреждений о невозможности приступить к выполнению работы не поступало, — следует из решения суда.

«Водоканал» в своем заявлении требовал расторгнуть договор с московской фирмой и взыскать с подрядчика неустойку в размере 8,27 млн рублей за период с 26 сентября по 25 октября 2023 года. «Адванс Констракшен» заявил о несоразмерности размеров неустойки нарушенному обязательству. «По мнению суда, в рассматриваемом случае следует оценивать, что истец не привел аргументов, указывающих на существенные негативные последствия, вызванные нарушением ответчиком не денежных обязательств», — указано в решении арбитража.

В итоге Арбитражный суд Татарстана снизил процент неустойки с пяти до одного процента в день. В сумме это составило 1,7 млн рублей, «поскольку такой размер штрафов обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон и не влечет ущемление имущественных прав истца».

В своем решении арбитраж расторг договор между организациями, взыскал с москвичей 1,7 млн рублей неустойки, а также 64,4 тысячи рублей расходов по госпошлине.

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Артем Гафаров