Уроженки Татарстана заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

Алиса Валеева и Марта Мартьянова стали призерами всероссийских соревнований по скалолазанию и по фехтованию на рапире. Алиса Валеева заняла третье место, а Марта Мартьянова стала чемпионкой России.

Алиса Валеева стала призеркой по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность» среди юниорок. Ей удалось взять бронзу с 24 перехватами. Марта Мартьянова же на пути к чемпионству обошла 70 соперниц со всей России. В финальном поединке она одержала победу над Лейлой Пириевой со счетом 15:4.

Напомним, с 29 по 30 марта в Казани прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин «Татарстан-мастерс». Соревнования были приурочены к 80-летию мастера спорта СССР международного класса Виктора Федоровича Маркелова.

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Разиль Самигуллин