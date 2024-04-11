Кабмин Татарстана внес изменения в перечень мероприятий по приобретению пассажирского транспорта в Татарстане

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил изменения в детализированном перечне мероприятий по приобретению пассажирского транспорта, источником финансирования которых являются специальные казначейские кредиты.

Постановление вносит уточнения в документ, утвержденный Правительством Республики Татарстан 13 ноября 2023 года. В предыдущей версии постановления подробно расписывались планы по закупке транспорта для пассажирских перевозок в разных городах и районах республики.

Обновленный перечень содержит информацию о количестве автобусов различных классов, которые будут приобретены для муниципальных образований Татарстана. В таблице указаны города и районы, где будет обновлен пассажирский транспорт, модель и марка автобусов, а также сроки поставки техники.

Изменения в перечне направлены на улучшение качества пассажирских перевозок в Республике Татарстан. Ранее кабинет министров Республики Татарстан принял решение внести изменения в нормативные затраты на ряд государственных работ. Это касается услуг, которые предоставляют отдельные государственные учреждения Татарстана на период с 2024 по 2026 годы.

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Разиль Самигуллин