МИД России ввело санкции в отношении Великобритании

Министерство иностранных дел Российской Федерации ввело санкции в отношении Великобритании.

— Лондон стремится нанести «стратегическое поражение» на Россию и использует санкции и информационно-пропагандистскую кампанию. В ответ на это, Россия включает определенных представителей Великобритании в «стоп-лист», включая сотрудников IT-компаний, таких как Micro Focus, которые оказывают поддержку украинским военным для проведения кибератак на российские войска, — отметили в Министерстве.

Кроме того, в список санкций вошли лица, причастные к попытке навязать государствам Центральной Азии поддержание ограничений, введенных Западными странами.

— Британские власти продолжают нападать на российскую экономику, нанося удары и другим странам. Однако поддержка украинских неонацистов и антироссийская политика Великобритании приведут лишь к новым жертвам и ухудшению конфликта. Необходимо осознать, что такая санкционная политика столкнется с жестким противодействием со стороны России, подытожили в ведомстве.

Напомним, что ранее власти Японии расширили санкции против России - в список вошли различные типы судов — пожарные и крановые, плавучие доки, плавучие и погружные платформы для бурения и добычи ресурсов, яхты и спортивные суда



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Олег Исаков