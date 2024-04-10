Порядка 2000 жителей Орска подали заявления на материальную помощь после паводков

Приблизительно 2 000 жителей Орска, пострадавших от наводнения, уже подали заявки на получение первой выплаты в 20 тысяч рублей каждому. Деньги уже начали поступать на их банковские счета, сообщает администрация города.

Более 1300 заявлений было подано на восстановление имущества, из которых примерно 300 уже получили одобрение, остальные находятся в процессе рассмотрения. Четверо пострадавших имеют намерение получить компенсацию за ущерб, причиненный их здоровью, и их заявления уже находятся в процессе обработки.

— Жители Орска, которые пострадали от наводнения, имеют право на получение выплаты в размере 20 тысяч рублей, а также компенсацию за утрату имущества, — отметили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что «Авито», «Красный крест» и жители Республики Татарстан начали сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области.

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Олег Исаков