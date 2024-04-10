В Казани за 9 апреля произошло 208 ДТП

По данным Госавтоинспекции по Казани, за 9 апреля 2024 года в городе произошло 208 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали люди: двое пешеходов попали под машину в неположенных местах, один велосипедист был сбит во дворе.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали семерых водителей в состоянии алкогольного опьянения и трех водителей без прав.

Двое человек были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров