В Орске члены семей, пострадавших от паводка, получат по 100 тысяч рублей

Мэр Орска сообщил, что все члены семей, пострадавших в результате паводка, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Эта сумма предназначена для оказания первоочередной поддержки и не является компенсацией за утраченное имущество.

Более 200 орчан уже воспользовались правом на получение выплаты. Прием заявлений продолжается.

Ранее администрация поселка Лесоторговый в Оренбургской области объявила о нарушении целостности участка дамбы. Во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться. Пункты временного размещения готовы принять всех пострадавших, сообщили в руководстве.

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Разиль Самигуллин