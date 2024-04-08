Часть дамбы в Оренбургской области прорвало в новом месте
Администрация поселка Лесоторговый в Оренбургской области объявила о нарушении целостности участка дамбы. Во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться. Пункты временного размещения готовы принять всех пострадавших, сообщили в руководстве.
— Из-за половодья в настоящий момент невозможно оценить, в каком состоянии находится гидротехническое сооружение, — отметили в руководстве региона.
Напомним, что в Орске Оренбургской области окончательно рухнула дамба, не выдержав напор воды. Школы города переведены на дистанционное обучение, а более 600 человек лишились жилья.
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