В Казани телебашня РТРС включит праздничную подсветку в честь Ураза-байрам

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» подготовил для жителей Казани красочный сюрприз. В честь праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, на казанской телебашне будет включена праздничная подсветка. Она будет работать с 19.00 до 23.00.

Ураза-байрам — один из двух главных мусульманских праздников, наряду с Курбан-байрамом. В 2024 году он начинается на закате в ночь на 10 апреля — первый день новолуния.

Ранее в Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями на 10 апреля приходится начало проведения Ураза-байрама, а на 16 июня — Курбан-байрама.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин