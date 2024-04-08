Республиканская имущественная казна провела 39 торгов за три месяца

В течение первых трех месяцев текущего года Республиканская имущественная казна организовала 39 аукционов. На торгах были реализованы и сданы в аренду объекты недвижимости и транспортные средства, находящиеся в собственности Республики Татарстан.

Всего было проведено 24 аукциона по реализации и сдаче в аренду объектов недвижимости и транспортных средств из казны Республики Татарстан, в том числе предназначенных для малого и среднего бизнеса. В результате этих торгов были проданы два объекта недвижимости на общую сумму 12,1 млн рублей и 35 транспортных средств на сумму 20,5 млн рублей. Также заключено 5 договоров аренды государственного имущества на льготных условиях для субъектов МСП.

Кроме того, проведено 15 аукционов по реализации и аренде имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями республики. На этих торгах был продан один объект недвижимости на сумму 14,5 млн рублей и 22 транспортных средства на сумму 8 млн рублей. Заключено 2 договора аренды государственного имущества.

Напомним, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном размещении, если их совокупная стоимость на организованных торгах превышает 3 млрд рублей. Сейчас порог равен 50 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин