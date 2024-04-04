Банк России расширяет возможности для инвестирования пенсионных резервов в IPO

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном размещении, если их совокупная стоимость на организованных торгах превышает 3 млрд рублей. Сейчас порог равен 50 млрд рублей. Проект указания Банка России уже опубликован для общественного обсуждения.

Изменения предполагают увеличение доли акций, которую может приобрести НПФ, с 5% до 10%. Ранее Банк России разработал аналогичные требования для инвестирования в IPO пенсионных накоплений.

Также НПФ разрешат заключать отдельные виды договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке. Ранее Банк России сообщил, что сократит продажи валюты на рынке с 5 апреля по 7 мая до 600 миллионов рублей в день.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин