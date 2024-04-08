Казанский аэропорт в 2023 году заработал 2,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

АО «Международный аэропорт «Казань», в зданиях которого в 2023 году убрали кулеры с питьевой водой для посетителей, нарастило чистую прибыль на 76%, до 2,3 млрд рублей, узнало «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

Выручка выросла на 48%, до 5,5 млрд рублей, себестоимость продаж — на 24%, до 2,7 млрд рублей. Валовая прибыль, исходя из двух этих показателей, составила 2,8 млрд рублей (против 1,6 млрд рублей в 2022 году).

Значительно выросла прибыль от продаж — 2,5 млрд рублей по сравнению с 1,3 млрд рублей в 2022 году. Показатель вырос на 88%.

Вырос объем долгосрочных и краткосрочных обязательств. Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 1,1 млрд рублей (на конец 2022 года — 678 млн рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 924,5 млн рублей (против 665 млн рублей).



Ранее стало известно, что казанский аэропорт им. Г. Тукая закупит соки, газировку, минералку, чай и чипсы на сумму 7,5 млн рублей. В проектной документации указаны требования к качеству товара и условия поставки. Поставщик должен привозить товар в аэропорт отдельными партиями и брать на себя обязанность по его разгрузке.

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Рената Валеева