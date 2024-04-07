В Менделеевске появится новый корпус для реанимационного отделения

Фото: Дмитрий Резнов

В Менделеевске появится новый корпус для реанимационного отделения, а инфекционный корпус будет капитально отремонтирован.

Накануне в Менделеевск приезжал министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин. Он осмотрел поликлинику, приемное отделение, отделение стационара, детскую поликлинику и оценил работу нового оборудования, которое поступило по региональной программе национального проекта «Здравоохранение». Это цифровой рентген-аппарат и маммограф.

Глава района Радмир Беляев отметил высокое качество услуг, предоставляемых больницей для пациентов всех возрастов. Также решается вопрос с медицинскими кадрами.

— Все программы, которые у нас запущены, обязательно будут реализованы шаг за шагом. Первое — это предоставление оплаты за аренду квартир. Пока строятся арендные дома, мы будем закрывать аренду до 15 тысяч рублей ежемесячно приезжим докторам. Вторая программа — это предоставление безвозмездных земельных участков, — рассказал Радмир Беляев.

Министр обратил внимание на материально-техническое оснащение больницы и на месте решил вопросы с заменой некоторых приспособлений. Так, вскоре в числе прочего в операционном зале заменят лампы и появится новая эндоскопическая стойка.

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Анастасия Фартыгина