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По факту взрыва жилого дома в Нурлате проводится процессуальная проверка

22:54, 06.04.2024

По факту взрыва жилого дома в Нурлате проводится процессуальная проверка. Следователи работают на месте происшествия.

По установлении всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Нурлате произошел взрыв в жилом доме по адресу: ул. Заводская, 9. Пожар охватил двухэтажный дом. Загорелись четыре квартиры на 1-м и 2-м этажах.

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