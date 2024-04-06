По факту взрыва жилого дома в Нурлате проводится процессуальная проверка
По факту взрыва жилого дома в Нурлате проводится процессуальная проверка. Следователи работают на месте происшествия.
По установлении всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в Нурлате произошел взрыв в жилом доме по адресу: ул. Заводская, 9. Пожар охватил двухэтажный дом. Загорелись четыре квартиры на 1-м и 2-м этажах.
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