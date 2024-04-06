В Нурлате произошел взрыв в жилом доме

Фото: Реальное время

В Нурлате произошел взрыв в жилом доме по адресу: ул. Заводская, 9. Пожар охватил двухэтажный дом. Загорелись четыре квартиры на 1-м и 2-м этажах. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

На место происшествия прибыл представитель городской прокуратуры Ильнур Гаянов. Он координирует действия правоохранительных органов, контролирует соблюдение прав жителей дома и организацию их временного размещения и питания.

В настоящее время сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар, к работе было привлечено 32 человека и 10 единиц техники. Сотрудники МЧС России спасли из-под завала одного человека, трое были эвакуированы из подъезда.

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