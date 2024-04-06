Прокуратура требует возбудить дело о халатности из-за прорыва дамбы в Орске

Прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело по факту прорыва дамбы в городе Орске. В результате этого происшествия почти 4,3 тысячи жилых домов оказались подтоплены, из них 2,4 тысячи — в самом Орске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным прокуратуры, органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы в этом городе. Прорыв произошел из-за несвоевременно принятых мер по поддержанию ее технического состояния.

Ранее в Оренбургской области произошло обрушение дамбы в городе Орск. Конструкция, дважды поврежденная ночью, полностью рухнула. Спасатели продолжают эвакуировать жителей города.

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Разиль Самигуллин