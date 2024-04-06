Дамба в Орске не выдержав напор воды, окончательно рухнула
В Оренбургской области произошло обрушение дамбы в городе Орск. Конструкция, дважды поврежденная ночью, полностью рухнула. Спасатели продолжают эвакуировать жителей города. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уровень воды в реке продолжает подниматься. Верхнеуральские водохранилища переполнены, объемы сброса воды увеличиваются. В безопасной зоне развернуто 12 пунктов временного размещения для пострадавших от наводнения. Однако многие жители предпочитают уехать к друзьям или родственникам.
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