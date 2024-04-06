Аквапарк «Барионикс» в Казани сменил название

Аквапарк «Барионикс» в Казани сменил название, в настоящее время парк носит название «Аквазаврия». Известно, что юридическое лицо ООО «Барионикс» ликвидировано 5 апреля.

Согласно бухгалтерской отчетности, выручка за 2022 год составила всего 114 тысяч рублей, а убыток — 1,3 миллиона. В 2021 году выручка была 1,2 миллиона, убыток 1,8 миллиона. В 2020-м — выручка 9,3 миллиона, убыток 4,3 миллиона.

В настоящее время парк закрыт и откроется только 20 апреля. На сайте организации указано, что перерыв в работе связан с подготовительными работами к летнему сезону. Ранее в конце года аквапарк также закрывался, тогда это было связано с заменой боковых фонарей кровли.

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Разиль Самигуллин