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Аквапарк «Барионикс» в Казани закрыт до 6 октября

17:59, 11.09.2023
Аквапарк «Барионикс» в Казани закрыт до 6 октября
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанский аквапарк «Барионикс» закрыт до 6 октября включительно, сообщили в пресс-службе парка.

Аквапарк закрыли 4 сентября. В здании проводят замену боковых фонарей кровли.

На время простоя продлят срок действия абонементов, указали в аквапарке.

«Барионикс» был закрыт с сентября 2021 года по март 2022-го из-за того, что у него заканчивался договор аренды, а переговоры с новым собственником комплекса зашли в тупик. Однако даже решив вопрос с помещением, ему не удалось проработать больше года — с 5 декабря прошлого года заведение ушло на «зимние каникулы». Затем «Барионикс» вновь сдвинул сроки открытия. Аквапарк открылся 20 мая.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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