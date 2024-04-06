Стал известен новый совладелец компании «ТТЦ СММ»

У казанской компании «ТТЦ СММ» — ведущего поставщика оборудования для отопления, водоснабжения, канализации, электрики и автоматики крупным застройщикам и предприятиям ЖКХ Татарстана — появился новый совладелец.

В уставный капитал фирмы вошло микропредприятие «Акамар», владельцами которого являются Эдуард Галиуллин и Евгений Сундеев. Оба предпринимателя имеют ряд других компаний, занимающихся неспециализированной оптовой торговлей в Казани. Кроме того, Эдуард Галиуллин также является руководителем топливной компании «Полар Трейд» в Башкортостане с оборотом в 250 млн рублей.

Выручка компании «ТТЦ СММ», которую приобрели предприниматели, в 2022 году составила 53 млн рублей, а чистая прибыль — 1,07 млн рублей. Напомним, на этой неделе Менделеевский завод по производству удобрений «Аммоний» официально стал собственником елабужской агрофирмы «Новый Юраш», где планирует построить молочную ферму на 1 200 голов.

Обзор самых важных деловых событий за минувшую неделю смотрите — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин