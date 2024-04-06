В Казани за 5 апреля произошло 157 ДТП

За 5 апреля 2024 года в Казани поступило 157 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших. Сотрудники правоохранительных органов задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 5 водителей без прав управления транспортным средством. Об этом сообщает Госавтоинспекция полка ДПС УМВД России по Казани.

Также по подозрению в совершении преступлений в отделы полиции были доставлены 3 человека.

Ранее начальник Отдела ГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев сообщил, что по итогам 2023 года многочисленные ДТП с незарегистрированными водителями происходят в Куюках и «Салават купере».

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Разиль Самигуллин