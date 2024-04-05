Казань вошла в пятерку популярных городов для отдыха с детьми

Фото: Максим Платонов

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, популярных для путешествий с детьми в апреле. Об этом сообщает мэрия города с отсылкой на данные сервисов онлайн-бронирования.

В среднем туристы останавливаются в столице Татарстана на три ночи. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург — на него приходится 16% бронирований отелей. Второе место занял Сочи с 12%, тройку замкнула Москва — 9%.

Также в топ-10 вошли Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград, Геленджик, Анапа и Пятигорск.

Ранее «Реальное время» рассказало, что в Татарстане скоро стартует сезон речного туризма — на эти цели выделили 125,8 млн рублей.

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Олег Исаков