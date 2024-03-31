В Татарстане стартует сезон речного туризма

В Татарстане скоро стартует сезон речного туризма. Из Казани на скоростном судне «Метеор» можно будет добраться до Чебоксар, Самары и Ульяновска. Об этом сообщает Миндортранс республики.

Татарстан входит в туристический маршрут «Волжское Путешествие», который объединяет семь регионов Приволжского федерального округа: Пермский край, Республику Мордовия, Нижегородскую, Ульяновскую и Самарскую области, а также Республику Марий Эл.

На днях Йошкар-Олу с рабочим визитом посетили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Гости обсудили туристический потенциал региона и развитие индустрии гостеприимства в республике. Напомним, в 2024 году российское правительство профинансирует завершение пяти проектов, которые связаны с развитием судоходства. На эти цели выделено 125,8 миллиона рублей.

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Разиль Самигуллин