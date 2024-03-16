Правительство России выделило 125,8 млн рублей на работы по развитию судоходства

В 2024 году российское правительство профинансирует завершение пяти проектов, которые связаны с развитием судоходства. На эти цели выделено 125,8 миллиона рублей.

Финансирование позволит завершить разработку автоматической идентификационной системы определения местоположения судна, создание береговой радиолокационной станции для систем управления движением судов, а также работу над системами управления буксира-автомата. В будущем такие решения могут быть использованы для автономного судовождения и управления кораблями автономного портового флота.

Кроме того, средства дадут возможность закончить разработку акустического комплекса охраны объектов и завершить работы по созданию отечественного силового оборудования для универсальных атомных ледоколов.

Напомним Татарстан с соседними регионами с прошлого года ведет разработку проекта «Великий Волжский путь». Благодаря инициативе Татарстана, Чувашии и Марий Эл туристы смогут посетить несколько туристических мест на скоростных «Метеорах».

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Разиль Самигуллин