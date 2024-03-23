В Татарстане в 2023 году продали 20 млн дал пива

За минувший, 2023, год в Татарстан продали 20,25 млн дал пива. По этому показателю республика занимает первое место среди других регионов Приволжского федерального округа, рассказали «Реальному времени» в Росалкогольрегулировании.

С небольшим отставанием от Татарстана на втором месте среди регионов ПФО расположился Башкортостан. Там за весь минувший год продали 19,3 млн дал пива. Замыкает топ-3 Самарская область с показателем в 18,8 млн дал.

Замыкают пятерку регионов Приволжского федерального округа Нижегородская область (15,6 млн дал) и Пермский край (13,78 млн). Меньше всего пива за минувший год продали в в Чувашии (4,86 млн), Марий Эл (3,2 млн), Мордовии (3,12 млн).

Всего в Приволжском федеральном округе в 2023 году продали 145,5 млн дал пива. На ПФО приходится одна пятая часть от всех легальных розничных продаж России. Всего по стране купили 680 млн дал пива.

По продажам алкогольных напитков за исключением пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи Татарстан также занял первое место в ПФО. В республике за минувший год продали 6 млн дал алкоголя.

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Артем Гафаров