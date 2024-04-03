Продолжительность жизни в России достигла рекордных 73,5 года в 2023 году

В 2023 г. продолжительность жизни в России впервые достигла почти 73,5 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего ежегодного отчета в Госдуме.

«Реальное время» также рассказало, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в России в период с 2003 по 2023 год выросла на 8,5 года — в 2003 году она составляла 64,9 года.

По словам Мишустина, столь высокие показатели не фиксировались ни в истории Советского Союза, ни в современной России. Председатель правительства также подчеркнул важность роста продолжительности именно активной и здоровой жизни. Он отметил, что для этого необходимо обеспечить население качественной и доступной медициной.

Кроме того, Мишустин упомянул о создании «санитарного щита страны» по поручению президента. Это специальная программа, которая позволит оперативно реагировать на изменения эпидемиологической обстановки и действовать на опережение.

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Олег Исаков