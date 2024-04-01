Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России за 20 лет выросла на 8,5 года

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России в период с 2003 по 2023 год выросла на 8,5 года, выяснило «Реальное время» по данным федеральной службы государственной статистики.

Отметим, что средняя продолжительность в стране в 2003 году составляла 64,9 года. По состоянию на 2023 год этот показатель равнялся 73,41 года. При этом есть заметная разница между средней ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин. У женщин средний показатель по состоянию на 2023 год равен 78,74 года, в то время как у мужчин он на 10 лет меньше — 68,04 года.

Наименьший показатель в ПФО зафиксирован в Пермском крае — там мужчины в среднем живут 64,63 года, женщины — 77,2 года. Наилучший показатель жизни среди женщин зафиксирован в Татарстане — 80,52 года, мужчины также живут в республике дольше, чем в других регионах Поволжья, — 69,78 года.

Худший показатель по России у Чукотского автономного округа — там мужчины живут в среднем 58,67 года. В топе по ожидаемой продолжительности жизни находятся Москва и Республика Дагестан — опять же у женщин — 82,76 года и 82,55 года соответственно.

Ранее «Реальное время» рассказало, что в России сократилось число пенсионеров с 41 775 327 до 41 075 366 человек, при этом каждый пятый пенсионер в стране до сих пор официально трудоустроен — из 41 миллиона пенсионеров работают восемь.

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Олег Исаков