Набережночелнинский элеватор несет убытки в 2023 году

Набережночелнинский элеватор, биокомплекс по переработке зерна с производством комбикормов и масел, в 2023 году несет убытки и по сравнению с 2022 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась почти на 95%.

В бухгалтерской отчетности биокомплекса за 2023 год указано, что чистая прибыль сократилась на 275 млн рублей (с 290 млн) по сравнению с 2022 годом. Кроме того, выручка элеватора за 2023 год составила 7,2 млрд рублей, что на 7% меньше, чем в предыдущем году.

Основанное в 1914 году старейшее предприятие Набережных Челнов в 2023 продемонстрировало изменения в финансовых показателях. Валовая прибыль также уменьшилась с 262 млн до 119 млн рублей за тот же период. Однако, несмотря на уменьшение прибыли, компания увеличила оплату труда сотрудников на 18 миллионов рублей.



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Анастасия Фартыгина