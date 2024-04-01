Рубль укрепляется к евро

На открытии Московской фондовой бирже в понедельник, 1 апреля, евро стоил 99,64 рубля, что на 0,1 копейки ниже уровня закрытия торгов в минувшую пятницу. Таким образом европейская валюта четвертый торговый день подряд не может перешагнуть отметку выше 100 рублей.

Напомним, свое движение вверх по отношению к евро российский рубль начал в среду, 27 марта, когда впервые с 28 декабря 2023 года евро снизился ниже этой психологической отметки — до 99,88. При этом 28 марта в моменте (17.19 по московскому времени) европейская валюта и вовсе просела до 99,3 рубля.

По состоянию на 8.18 по мск пара EUR/RUB торговалась на уровне €1/99,58 рубля.

Галия Шакирова