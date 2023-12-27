В Казанском зооботсаду выявили нарушение содержания бурых медведей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В зооботсаду Казани обнаружили нарушения содержания бурых медведей — проверку провела Прокуратура Приволжского района города с участием специалистов Управления Россельхознадзора по Татарстану, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство выяснило, что высота и площадь вольеров в МБУК «Казанский зооботсад» не соответствует нормам. Нарушена целостность полов и стен в помещениях для содержания бурой медведицы, что не позволяет эффективно проводить уборку и дезинфекцию.

В отношении заместителя директора зоопарка возбудили административное дело по статье о несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию (ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ). В адрес директора зооботсада внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В ноябре в СМИ опубликовали материалы о ненадлежащем содержании 21-летнего белого медведя. В публикациях сообщалось, что медведь страдает от полиартроза задних конечностей и воспаления переапикальных тканей, а также содержится в плохих условиях в вольере, который давно нуждается в ремонте.

После этого была проведена проверка, но нарушений, связанных с поддержанием здоровья животного, проверяющие не выявили. Однако было установлено, что площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствует установленным требованиям. Отсутствовали бассейн и подогрев воды в нем. Руководителя казанского зооботанического сада обязали устранить нарушения.

В августе в мэрии Казани пообещали модернизацию старой части зооботсада в ответ на жалобы местных жителей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко