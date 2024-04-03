СМУ-88 стало генеральным партнером детской лиги по триатлону

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» стала генеральным партнером республиканской детской лиги по триатлону на 2024 год. Соревнования состоят из восьми этапов и будут проходить в течение года в Республике Татарстан среди мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Детская лига триатлона проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке Правительства Татарстана, Мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Первый этап по зимнему дуатлону, в котором участникам предстояло преодолеть лыжную и беговую трассы общей протяженностью до 3 км, состоялся накануне в зеленодольском спорткомплексе «Маяк». Заявки на участие подали 196 юных спортсменов со всех районов республики.

«Мы всегда за спорт — это вызов самому себе, попытка стать лучше. Мы руководствуемся этим принципом и в жизни, и в работе над проектами. Поддержка детского спорта — это прямая инвестиция в будущее, мы хотим, чтобы наши ребята росли здоровыми и сильными. К тому же триатлон в этом году отмечает свое 50-летие, нам показалось это символичным», — отметил генеральный директор ГК «СМУ-88» Наиль Галеев.

Следующие этапы соревнований включают в себя, помимо зимнего дуатлона, триатлон, акватлон, велогонку и дуатлон-кросс. Второй этап по акватлону пройдет 20 апреля в Заинске. Подвести итоги детской лиги планируется 8 декабря 2024 года в Казани во Дворце водных видов спорта.

Это не первый раз, когда СМУ-88 поддерживает детские соревнования. На протяжении уже трех лет компания становится партнером инклюзивных лыжных гонок «Добролыж», проводимых спортивной школой «Авиатор» и благотворительным фондом «В твою пользу».

Напомним, триатлон — это многодисциплинарный вид спорта, состоящий из трех этапов: плавание, велосипедная гонка и бег. Соревнования по триатлону на длинной дистанции Ironman считаются одними из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. В Казани первый школьный центр по триатлону открылся в марте этого года в лицее №186.

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