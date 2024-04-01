Количество городов в Татарстане с благоприятной средой достигло 759
Количество городов в Татарстане с благоприятной средой достигло 759. В настоящее время их доля составляет 68%. Об этом стало известно исходя из итогов расчета индекса качества городской среды за 2023 год.
Данный индекс растет с каждым годом, увеличивается и его среднее значение. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%.
По итогам прошлого года самыми комфортными городами-миллионниками стали:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Нижний Новгород,
- Казань,
- Краснодар.
Среди городов с населением от 100 000 до 1 млн человек комфортными признаны:
- Ханты-Мансийск,
- Сургут,
- Норильск,
- Мурманск,
- Нижневартовск.
К 2030 году должна увеличиться доля городов с благоприятной средой до 80, также в 1,5 раза должен быть увеличен средний индекс данного показателя. Напомним, в этом году в Казани планируется благоустроить дворы 452 многоквартирных домов. Это улучшит качество жизни более 100 тысяч человек. Самым крупным объектом станет комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева.
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