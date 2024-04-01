Количество городов в Татарстане с благоприятной средой достигло 759

Количество городов в Татарстане с благоприятной средой достигло 759. В настоящее время их доля составляет 68%. Об этом стало известно исходя из итогов расчета индекса качества городской среды за 2023 год.

Данный индекс растет с каждым годом, увеличивается и его среднее значение. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%.

По итогам прошлого года самыми комфортными городами-миллионниками стали:

Москва,

Санкт-Петербург,

Нижний Новгород,

Казань,

Краснодар.

Среди городов с населением от 100 000 до 1 млн человек комфортными признаны:

Ханты-Мансийск,

Сургут,

Норильск,

Мурманск,

Нижневартовск.

К 2030 году должна увеличиться доля городов с благоприятной средой до 80, также в 1,5 раза должен быть увеличен средний индекс данного показателя. Напомним, в этом году в Казани планируется благоустроить дворы 452 многоквартирных домов. Это улучшит качество жизни более 100 тысяч человек. Самым крупным объектом станет комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева.

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Разиль Самигуллин