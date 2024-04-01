В Казани благоустроят дворы 452 многоквартирных домов

В этом году в Казани планируется благоустроить дворы 452 многоквартирных домов. Это улучшит качество жизни более 100 тысяч человек. Самым крупным объектом станет комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева, где проживает около 7 тысяч человек. Общая площадь этого комплекса — 98 447 квадратных метров. Дворы находятся рядом со строящимся зданием театра им. Г. Камала.

Проекты благоустройства обсуждались с жителями на встречах. Работы начнутся, когда установится благоприятная погода, ориентировочно в середине апреля. Жители смогут вносить свои предложения и замечания.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что уже больше половины дворов, нуждавшихся в капитальном ремонте, приведены в порядок. Это 2,5 млн квадратных метров отремонтированных дорог, 20 тысяч дополнительных парковочных мест, тысячи новых опор освещения. 400 000 жителей теперь видят свой двор совершенно преобразившимся.

Напомним, на выполнение работ по благоустройству участков после проведения капитального и текущего ремонта сетей водоснабжения на территории Кировского, Московского и других смежных районов выделят 12,2 млн рублей.

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Разиль Самигуллин