Пассажиропоток на Горьковской железной дороге вырос почти на 9% в первом квартале 2024 года

В январе — марте 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправились почти 8,5 млн пассажиров. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Миндортранс Республики Татарстан.

Из них в дальнем следовании — более 2 млн пассажиров, это на 12% больше, а в пригородном сообщении — более 6,4 млн пассажиров, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом.

Также вырос пассажирооборот. В первом квартале 2024-го он составил около 2,2 млрд пассажиро-километров, что на 11,2% больше показателей первого квартала 2023 года. В дальнем следовании пассажиропоток увеличился на 11,4% и составил около 1,9 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении показатель вырос на 9,7% и достиг 301 млн пассажиро-километров.

В марте текущего года пассажиропоток также вырос. Перевезли более 3 млн пассажиров, что превышает показатели того же периода прошлого года на 9,3%. Из них более 672 тыс. человек выбрали дальнее следование, это на 14,6% больше. А в пригородном направлении отправились свыше 2,3 млн человек, что больше на 7,9%.

Пассажирооборот в марте составил 700 млн пассажиро-километров — это на 6,9% выше, чем в марте 2023 года. В дальнем следовании показатель вырос на 6,6% и составил 595 млн пассажиро-километров. А в пригородных поездах пассажиропоток вырос на 8,7%, достигнув 105 млн пассажиро-километров.

Напомним, в период с января по февраль 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправились более 5,5 млн пассажиров, что составило +10,1% к аналогичному периоду 2023 года.

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Разиль Самигуллин