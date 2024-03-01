Горьковская магистраль отправила на 10% больше пассажиров, чем годом ранее

В период с января по февраль 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено более 5,5 млн пассажиров, что составило +10,1% к аналогичному периоду 2023 года. Из них в дальнем следовании — более 1,3 млн (+10,9%), в пригородном сообщении — более 4,1 млн (+9,9%).

Пассажирооборот в январе — феврале 2024 года составил порядка 1,5 млрд пасс.-км (+13,2%), в том числе в дальнем следовании — порядка 1,3 млрд пасс.-км (+13,8%), в пригородном сообщении — 194 млн пасс.-км (+9,3%).

В феврале 2024 г. было отправлено более 2,7 млн пассажиров (+14,6% к февралю 2023 г.), в том числе порядка 600 тыс. — в дальнем следовании (+12,4%) и более 2,1 млн — в пригородном сообщении (+15,3%).

Пассажирооборот в феврале составил 644 млн пасс.-км (+13,7%), в том числе в дальнем следовании — 550 млн пасс.-км (+14,3%), в пригородном сообщении — 94 млн пасс.-км (+10,1%).

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