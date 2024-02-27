В Татарстане по проекту «Безопасные качественные дороги» было установлено 213 камер видеонаблюдения

В Республике Татарстан с 2020 года реализуется проект «Безопасные качественные дороги». Специальная система адаптации светофоров и 213 камер видеонаблюдения были установлены в Казани и в Набережных Челнах.

Благодаря данной системе в последние годы смертность при ДТП сократилась на 58%.

Ранее стало известно, что в Татарстане за 2023 год по причине выезда на встречную полосу погибло 6 человек. Также за отмеченный период времени из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов произошло 429 ДТП.

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Разиль Самигуллин