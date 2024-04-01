Внешний долг Молдавии вырос до 10,5 миллиарда долларов

Валовой внешний долг Молдавии увеличился на 9,1% и в 2023 году составил 10,46 миллиарда долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу национального банка республики.

Краткосрочный внешний долг вырос на 9,9%. На 31 декабря 2023 года он составил 29% от общего объема внешнего долга.

36,5% от всего внешнего долга Молдавии — это государственный внешний долг. К концу 2023 года его размер достиг 3,8 миллиарда долларов. Внешний долг частного сектора составил 6,6 миллиарда долларов. Основным кредитором Молдавии по состоянию на конец прошлого года был Международный валютный фонд. Ранее Индия стала единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность.

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Разиль Самигуллин