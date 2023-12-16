В 2022 году Россия нарастила внешний долг только перед Индией

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Индия стала единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

В прошлом году у России было лишь три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией — за год она выросла на четверть, до $777 млн.

Индия впервые предоставила кредит на $190 млн по итогам 2020 года. В 2021-м объем долга увеличился в 3,2 раза.

Долг перед двумя другими странами сокращался: перед Южной Кореей — на 25%, до $209,8 млн (минимум с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до $177,8 млн.

За 2022 год совокупная задолженность резидентов других стран перед Россией составила почти $29 млрд. Это на $2,3 млрд (или 8,7%) больше, чем годом ранее. Всего на конец прошлого года непогашенную задолженность перед Россией имели 37 стран.

В рейтинг крупнейших должников вошли:

Белоруссия — $8,24 млрд;

Бангладеш — $5,86 млрд;

Индия — $3,75 млрд;

Египет — $1,82 млрд;

Вьетнам — $1,39 млрд.

Большая часть суммарных задолженностей — $28 млрд — приходилась на долгосрочный долг. Он подлежит уплате через год или более, то есть начиная с 2024 года. В то же время почти $28 млрд долгов представляют собой «государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительств и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств».

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Максим Кокунин