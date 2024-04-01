Новое расписание ЕГЭ с учетом пересдач появится до конца апреля

До конца апреля может появиться новое расписание единого государственного экзамена, в котором будут указаны дни пересдачи. Об этом на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Музаева, действующее расписание будет переутверждено, и сейчас идет его доработка и согласование с регионами.

Ранее в ведомстве сообщали, что дни для пересдачи будут предусмотрены только в конце основного периода ЕГЭ. На данный момент начало основного периода запланировано на 23 мая. Напомним, в Татарстане 26 марта стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Это обязательный экзамен для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальный порог составляет 24 балла.

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Разиль Самигуллин