Участники СВО и их родственники сообщают о задержках выплат

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что участники специальной военной операции, члены их семей и близкие родственники сообщают о нарушении прав в связи с задержками выплат. По словам Краснова, таких сообщений поступает немало. Об этом сообщает «Интерфакс».

Игорь Краснов подчеркнул, что каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке, чтобы обеспечить соблюдение прав участников СВО. Также он отметил, что задержки могут быть связаны с различными факторами, включая необходимость проверки данных.

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Разиль Самигуллин