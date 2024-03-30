В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник

С 1 апреля в Татарстане начинается двухмесячник по санитарно-экологической очистке территорий. Министр экологии Татарстана Александр Шадриков рассказал о предстоящем двухмесячнике на субботнем совещании в Доме правительства РТ. Ранее соответствующие мероприятия были запланированы и в Казани.

Основная цель мероприятия — ликвидация свалок мусора и благоустройство территорий после зимы. В 2023 году в рамках двухмесячника было выявлено более 8 тысяч нарушений, большинство из которых оперативно ликвидировали. Особое внимание уделили отходам — их было 69% от всех нарушений. К завершению двухмесячника 5 тысяч свалок, или 89% были убраны. По итогам апреля и мая 2023 года было предъявлено штрафов и требований на общую сумму 70,2 млн рублей.

Актуальной проблемой остается несвоевременный вывоз отходов региональным оператором, в основном это УК «ПЖКХ». Министр поблагодарил все районы, предприятия и учреждения республики за активное участие в двухмесячнике.

В экологическую общественную приемную в рамках двухмесячника поступило 4 900 вопросов, которые были решены. За первые 3 месяца 2024 года по различным каналам связи в Министерство поступило 785 жалоб. Из них 71 обращение пришло по несанкционированным снежным свалкам, а 296 — по фактам несанкционированного размещения отходов, в основном бытового и строительного мусора.

Александр Шадриков отметил, что все вопросы в рамках предстоящего двухмесячника обсуждались на зональных совещаниях с районами. Зоны ответственности в этот период четко определены. Также традиционно запланированы вертолетные облеты и комиссионные объезды вдоль железнодорожных полос.

Особое внимание будет уделено объектам размещения отходов животноводства и хранения агрохимикатов. Если при размещении данных объектов выявляются нарушения — оперативно их ликвидировать. Размещение отходов и хранение удобрений в водоохранной зоне Водным кодексом не допускается и влечет за собой большие штрафы.

Министр призвал начать наводить порядок уже сейчас, чтобы завершить основные мероприятия до Дня Великой Победы. К 9 мая необходимо навести порядок на Аллеях славы, отремонтировать обелиски, где высечены имена героев — наших с вами дедов и прадедов.

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Разиль Самигуллин